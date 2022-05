Juve, Morata gioca alla play e punge Allegri: 'Zero tiri, il mister sarebbe fiero' (Di sabato 21 maggio 2022) Arthur e Morata contro Federico Chiesa e Giorgio Chiellini. I calciatori della Juventus si sono sfidati in una gara alla playStation. Il tutto è stato ripreso e pubblicato dal club bianconero sui ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 21 maggio 2022) Arthur econtro Federico Chiesa e Giorgio Chiellini. I calciatori dellantus si sono sfidati in una garaStation. Il tutto è stato ripreso e pubblicato dal club bianconero sui ...

Advertising

_Morik92_ : Su #Morata, non sono così convinto che il riscatto non avverrà. Il suo agente è ancora al lavoro, lui non ha dubbi… - Luxgraph : Juve, Morata perde alla play e scherza su Allegri: 'Zero tiri, il mister sarebbe fiero' - SkySport : Futuro Morata, Cerezo: 'La Juventus ci dica cosa vuole fare' #SkySport #Calciomercato #SkyCalciomercato #Juventus… - MatteoGufi3 : RT @AJG_Official: Li voglio tutti come Morata, Pogba, Allegri e Locatelli Nonostante gli errori che si possano fare, ho la certezza però c… - IntrisoRoma : Questi c’hanno il coraggio de parla de noi (dicendo cazzate oltretutto) quando loro hanno raggiunto quel posto con… -