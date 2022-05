Juve, i convocati per la Fiorentina: ci sono Dybala e McKennie, out in 5. C'è un Primavera (Di sabato 21 maggio 2022) La Juventus questa sera scende in campo contro la Fiorentina all'Artemio Franchi di Firenze per l'ultima gara dell'anno. Massimiliano... Leggi su calciomercato (Di sabato 21 maggio 2022) Lantus questa sera scende in campo contro laall'Artemio Franchi di Firenze per l'ultima gara dell'anno. Massimiliano...

Advertising

JuventusFCYouth : #Under23 | I convocati per #JuvePadova ?? ? - CrostyGa : @Frances57052707 @micht82 @Skysurfer72 E anche a Maggio... - GoalItalia : Ultima convocazione in bianconero per la Joya ?? - sportli26181512 : Juve, i convocati per la Fiorentina: ci sono Dybala e McKennie, out in 5. C'è un Primavera: La Juventus questa sera… - Luxgraph : Fiorentina-Juve, i convocati di Allegri: presenti Dybala e Chiellini -