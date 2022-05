Juve Di Maria, vicina la fumata bianca: i dettagli (Di sabato 21 maggio 2022) Di Maria Juve, ormai ci siamo: l’argentino è pronto a sbarcare in bianconero dopo la separazione dal PSG. I dettagli dell’affare Dopo aver ufficializzato ieri l’addio al Psg, per Di Maria si spalancano le porte del campionato italiano e della Juve. L’esterno argentino è il rinforzo richiesto per avere esperienza davanti dopo l’addio di Dybala. Il Fideo sta limando gli ultimi dettagli, ma secondo la Gazzetta dello Sport si andrà alle firme con un contratto di un anno e l’opzione eventuale per un secondo alle cifre uscite nei giorni scorsi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 21 maggio 2022) Di, ormai ci siamo: l’argentino è pronto a sbarcare in bianconero dopo la separazione dal PSG. Idell’affare Dopo aver ufficializzato ieri l’addio al Psg, per Disi spalancano le porte del campionato italiano e della. L’esterno argentino è il rinforzo richiesto per avere esperienza davanti dopo l’addio di Dybala. Il Fideo sta limando gli ultimi, ma secondo la Gazzetta dello Sport si andrà alle firme con un contratto di un anno e l’opzione eventuale per un secondo alle cifre uscite nei giorni scorsi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

