Juve battuta, la Fiorentina vola in Conference League (Di sabato 21 maggio 2022) FIRENZE (ITALPRESS) – La Fiorentina batte 2-0 la Juventus e si qualifica per la prossima Conference League. Un giusto premio per i viola che chiudono in bellezza il proprio campionato regalandosi il ritorno in Europa in un contesto di pubblico da favola, vistI i quasi 35 mila spettatori presenti stasera al ‘Franchì. Decidono Duncan e Nico Gonzalez in chiusura dei due tempi, al termine di una partita non bella, con gli uomini di Italiano che si giocavano tanto e la Juve quasi in passerella. Dybala lascia i bianconeri senza segnare, al termine di un'annata che dice quarto posto ma che non va annoverata fra le più positive per il club guidato da Andrea Agnelli. Il primo tempo della gara vede una Fiorentina molto contratta e capace di collezionare una lunga sequenza di ... Leggi su iltempo (Di sabato 21 maggio 2022) FIRENZE (ITALPRESS) – Labatte 2-0 lantus e si qualifica per la prossima. Un giusto premio per i viola che chiudono in bellezza il proprio campionato regalandosi il ritorno in Europa in un contesto di pubblico da fa, vistI i quasi 35 mila spettatori presenti stasera al ‘Franchì. Decidono Duncan e Nico Gonzalez in chiusura dei due tempi, al termine di una partita non bella, con gli uomini di Italiano che si giocavano tanto e laquasi in passerella. Dybala lascia i bianconeri senza segnare, al termine di un'annata che dice quarto posto ma che non va annoverata fra le più positive per il club guidato da Andrea Agnelli. Il primo tempo della gara vede unamolto contratta e capace di collezionare una lunga sequenza di ...

Advertising

nestquotidiano : Juve battuta, la Fiorentina vola in Conference League - IlModeratoreWeb : Juve battuta, la Fiorentina vola in Conference League - - Italpress : Juve battuta, la Fiorentina vola in Conference League - FirenzePost : Fiorentina torna in Europa: battuta una Juve (2-0) con la testa già in vacanza. Gol di Duncan e Gonzalez. Ora subit… - fanpage : La Viola torna a giocare una coppa Europea dopo 5 anni. Battuta 2 a 0 la Juventus #FiorentinaJuve -