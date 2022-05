Juric: “Milan? La difesa non fa reparto. Vi spiego come si muovono” (Di sabato 21 maggio 2022) Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato del futuro di Gleison Bremer e Andrea Belotti, ma anche del modo di difendere del Milan Leggi su pianetamilan (Di sabato 21 maggio 2022) Ivan, allenatore del Torino, ha parlato del futuro di Gleison Bremer e Andrea Belotti, ma anche del modo di difendere del

Advertising

PianetaMilan : #Juric: “#Milan? La difesa non fa reparto. Vi spiego come si muovono” #ACMilan #SempreMilan - infoitsport : Juric: «Vedo bene Bremer in una squadra come il Milan. All'estero è diverso» - infoitsport : Juric elogia la difesa del Milan: 'Fa una cosa che non fa nessuno' - RadioRossonera : Ivan #Juric spiega perché la difesa del #Milan è unica in Italia (e non solo) - MilanSpazio : Juric elogia il Milan: “I rossoneri fanno una cosa incredibile!” -