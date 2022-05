Jujutsu Kaisen 0: l’anime arriva nei cinema in Italia il 9 giugno (Di sabato 21 maggio 2022) Sbarca a sorpresa nelle sale Italiane l’anime tratto dal manga più venduto degli ultimi due anni, Jujutsu Kaisen 0 – THE MOVIE, un film mastodontico che solo in Giappone è riuscito ad incassare oltre 100 milioni di dollari. Prodotto dallo studio di animazione MAPPA, lo stesso di serie amatissime come L’Attacco dei Giganti, Jujutsu Kaisen 0 – THE MOVIE arriva nelle sale per una settimana evento dal prossimo 9 giugno nell’ambito della Stagione degli Anime al cinema, distribuita da Nexo Digital e Dynit. Jujutsu Kaisen 0: l’anime sbarca nei cinema Italiani a sorpresa Un fuori programma esclusivo pensato per soddisfare la richiesta dei fan che per una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 21 maggio 2022) Sbarca a sorpresa nelle salenetratto dal manga più venduto degli ultimi due anni,0 – THE MOVIE, un film mastodontico che solo in Giappone è riuscito ad incassare oltre 100 milioni di dollari. Prodotto dallo studio di animazione MAPPA, lo stesso di serie amatissime come L’Attacco dei Giganti,0 – THE MOVIEnelle sale per una settimana evento dal prossimo 9nell’ambito della Stagione degli Anime al, distribuita da Nexo Digital e Dynit.0:sbarca neini a sorpresa Un fuori programma esclusivo pensato per soddisfare la richiesta dei fan che per una ...

