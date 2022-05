Italiani contro le armi? “Così i partiti si fanno male”: Ghisleri, l'errore tombale sui sondaggi (Di sabato 21 maggio 2022) Alessandra Ghisleri ha avvisato i partiti, soprattutto quelli come Lega e Movimento 5 Stelle che pensano di recuperare voti schierandosi contro gli aiuti militari all'Ucraina. “Gli Italiani non vogliono inviare armi ma perché hanno paura”, ha dichiarato la direttrice di Euromedia Research, intervenuta in collegamento a controcorrente, la trasmissione di Rete4. “Quindi i partiti che inseguono i sondaggi ovviamente sbagliano”, ha aggiunto. Le rilevazioni di questo genere vanno interpretate bene e non superficialmente: “Bisogna porre delle condizioni ben definite. Il tema vero - ha spiegato la Ghisleri - è che la gente vive una guerra economica forte in Italia. Non solo sono contrari all'invio di armi, quasi uno ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 21 maggio 2022) Alessandraha avvisato i, soprattutto quelli come Lega e Movimento 5 Stelle che pensano di recuperare voti schierandosigli aiuti militari all'Ucraina. “Glinon vogliono inviarema perché hanno paura”, ha dichiarato la direttrice di Euromedia Research, intervenuta in collegamento acorrente, la trasmissione di Rete4. “Quindi iche inseguono iovviamente sbagliano”, ha aggiunto. Le rilevazioni di questo genere vanno interpretate bene e non superficialmente: “Bisogna porre delle condizioni ben definite. Il tema vero - ha spiegato la- è che la gente vive una guerra economica forte in Italia. Non solo sono contrari all'invio di, quasi uno ...

Advertising

GiuseppeConteIT : Il voto in Commissione Esteri certifica che questa maggioranza esiste solo sulla carta. Registriamo che se ne è for… - GuidoDeMartini : ?? Al momento la campagna per offrire una dose booster di vaccino contro il Covid ai soggetti più fragili risulta es… - DSantanche : Ora no c’è lo spread. Ora no c’è il #covid. Ora no c'è la guerra. Ora nemmeno, ci sono #bollette che aumentano. Per… - GianmarioAngius : RT @susy43279731: C'è chi attacca il m5s perché ha governato con la lega chi perché ha governato con il pd ma nessuno dice che questo è il… - Frankf1842 : RT @EmilianaCarifi: C'è chi attacca il MoVimento 5 Stelle xché ha governato con lega chi xché ha governato con pd ma nessuno dice che quest… -