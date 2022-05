Isola | Estefania e Roger dietro lo scoglio di notte | cosa hanno fatto senza le telecamere

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 21 maggio 2022) Durante la diretta dell’dei Famosi andata in onda ieri,si è confrontato condopo il suo ritorno in gioco. La situazione attuale si è modificata e l’arrivo di Gennaro Auletto ha mischiato le carte.lodi: per quale motivo? “Con lei è iniziato tutto come... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.