Isola dei famosi, Vladimir Luxuria una furia contro Lory De Santo: “Questo non te lo perdono …” (Di sabato 21 maggio 2022) Ieri sera, venerdì 20 maggio 2022 è andata in onda una nuova puntata dell’Isola dei famosi e come sempre non sono mancati i colpi di scena. Ad un certo punto della serata, sembra che ci sia stato uno scontro piuttosto acceso tra Lory Del Santo e Vladimir Luxuria. Ma per quale motivo? Pare che la nota opinionista si sia infuriata dopo che Lory ha pronunciato delle parole su Nicolas Vaporidis, finito in infermeria. Ma cerchiamo di capire meglio che cosa è accaduto.Isola dei famosi 2022, Lory Del Santo scatena la furia di Vladimir LuxuriaNel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei famosi ... Leggi su baritalianews (Di sabato 21 maggio 2022) Ieri sera, venerdì 20 maggio 2022 è andata in onda una nuova puntata dell’deie come sempre non sono mancati i colpi di scena. Ad un certo punto della serata, sembra che ci sia stato uno spiuttosto acceso traDel. Ma per quale motivo? Pare che la nota opinionista si sia inta dopo cheha pronunciato delle parole su Nicolas Vaporidis, finito in infermeria. Ma cerchiamo di capire meglio che cosa è accaduto.dei2022,Delscatena ladiNel corso dell’ultima puntata dell’dei...

Advertising

Disperlinglibe1 : @ladyalia @333Ludo @allegrimarco9 @commenta_cose Mi ha colpito molto all'inizio un confessionale di Marco Melandri… - frenkk17 : RT @RobertaFavalor2: Questi sono alcuni dei gatti di Isola Sono gatti di serie b,di cui non importa a nessuno se non a me e qualche altra… -