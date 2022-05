Isola dei Famosi | Intervento medico in Honduras: “Nascosti sull’isola” (Di sabato 21 maggio 2022) Nuova bufera su questa edizione dell’Isola dei Famosi a causa di un presunto Intervento medico effettuato di nascosto: l’ultima indiscrezione Isola dei Famosi (screenshot sito Isola)Questa edizione dell’Isola dei Famosi sta raccogliendo un grande successo di pubblico ma allo stesso tempo è spesso al centro di clamorose critiche. In queste ore si è aggiunta anche una ulteriore polemica scatenata dal commento della dottoressa Dvora Ancona. Spesso ospite in studio di Barbara D’Urso, l’esperta ha analizzato le foto di alcune delle attuali naufraghe in gioco ed ha sottolineato come sia evidente l’Intervento di un chirurgo. La particolarità sta nel fatto che i “ritocchini”, stando alla cronologia delle foto, sarebbero stati ... Leggi su specialmag (Di sabato 21 maggio 2022) Nuova bufera su questa edizione dell’deia causa di un presuntoeffettuato di nascosto: l’ultima indiscrezionedei(screenshot sito)Questa edizione dell’deista raccogliendo un grande successo di pubblico ma allo stesso tempo è spesso al centro di clamorose critiche. In queste ore si è aggiunta anche una ulteriore polemica scatenata dal commento della dottoressa Dvora Ancona. Spesso ospite in studio di Barbara D’Urso, l’esperta ha analizzato le foto di alcune delle attuali naufraghe in gioco ed ha sottolineato come sia evidente l’di un chirurgo. La particolarità sta nel fatto che i “ritocchini”, stando alla cronologia delle foto, sarebbero stati ...

Advertising

dopodiche2 : @donnadimezzo La vedremo alla prossima Isola dei famosi. - GianpaoloZatti : RT @Tiropraticocom: Sembra una cagata ma è la verità. Gli Italioti si sono arresi e si lasiano abbindolare pur di non dover fare nulla. Me… - DrCaleria : RT @RobertaFavalor2: Questi sono alcuni dei gatti di Isola Sono gatti di serie b,di cui non importa a nessuno se non a me e qualche altra… - GianluciaT : RT @marioadinolfi: Un isola che quali Maldive e Caraibi, un luogo che le Baleari ce spicciano casa: è Ventotene. Qui non nascono più bambin… - infoitcultura : 'Isola dei Famosi: un chirurgo per i ritocchini alle naufraghe'. Il retroscena e i video -