Isola dei Famosi, “Carmen di Pietro ha appena fatto il botox ed è stata riempita come un maialino: in Honduras arrivano i medici estetici”: il parere della dottoressa Dvora Ancora (Di sabato 21 maggio 2022) La dottoressa Dvora Ancona, conosciuta dal pubblico di Canale5 per qualche ospitata nei salotti dursiani e dagli abitanti di Milano per via dei cartelli della sua “clinica di bellezza” appesi ovunque, ha detto la sua sull’Isola dei Famosi e non ci è “andata giù” leggerissima. Anzi. Secondo Ancona, chirurgo estetico, se in Honduras pare scarseggiare il cibo come da “tradizione” del reality, il botox arriva eccome. “Qualcuno è stato appena riempito come un maialino. Abbiamo capito che all’Isola vanno anche i medici estetici. In sette giorni Carmen è cambiata: zigomi più gonfi, botulino appena ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 21 maggio 2022) LaAncona, conosciuta dal pubblico di Canale5 per qualche ospitata nei salotti dursiani e dagli abitanti di Milano per via dei cartellisua “clinica di bellezza” appesi ovunque, ha detto la sua sull’deie non ci è “andata giù” leggerissima. Anzi. Secondo Ancona, chirurgo estetico, se inpare scarseggiare il ciboda “tradizione” del reality, ilarriva ec. “Qualcuno è statoriempitoun. Abbiamo capito che all’vanno anche i. In sette giorniè cambiata: zigomi più gonfi, botulino...

