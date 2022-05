Isola dei Famosi 2022, Soleil Sorge torna in Honduras? Ilary Blasi blocca tutto (Di sabato 21 maggio 2022) Da qualche giorno a questa parte si parla del clamoroso ritorno di Soleil Sorge all’Isola dei Famosi. Le prime voci riportavano l’ex gieffina ad un passo dall’Honduras in veste di super ospite, salvo poi aver declinato l’invito all’ultimo minuto. Tuttavia, adesso spunta un altro retroscena in merito alla sua mancata partecipazione. Non sarebbe stata lei a rifiutare l’invito in extremis, bensì ci sarebbe la mano di Ilary Blasi che avrebbe ritenuto inutile il suo sbarco. Isola dei Famosi 2022, i bookmakers non hanno dubbi: ecco chi vincerà Siamo a metà del percorso e i sondaggi hanno già individuato il naufrago con più possibilità di ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 21 maggio 2022) Da qualche giorno a questa parte si parla del clamoroso ritorno diall’dei. Le prime voci riportavano l’ex gieffina ad un passo dall’in veste di super ospite, salvo poi aver declinato l’invito all’ultimo minuto. Tuttavia, adesso spunta un altro retroscena in merito alla sua mancata partecipazione. Non sarebbe stata lei a rifiutare l’invito in extremis, bensì ci sarebbe la mano diche avrebbe ritenuto inutile il suo sbarco.dei, i bookmakers non hanno dubbi: ecco chi vincerà Siamo a metà del percorso e i sondaggi hanno già individuato il naufrago con più possibilità di ...

Stasera_in_TV : MEDIASET EXTRA: (21:15) L'isola dei Famosi 2022 (Reality) #StaseraInTV 21/05/2022 #PrimaSerata #l_isoladeifamosi2022 - BITCHYXit : Isola dei Famosi: Blind in costume a gambe aperte - AngelicaHoran00 : Si sono un disastro...ma purtroppo ho dei problemi ultimamente. Chi volete salvare? #isola #isoladeifamosi #isoladeifamosi2022 - mateo_save : @QuartoRomina @VMencarino Grandissima...?????? finché non finisce l isola dei famosi sarà così poi aimé si butteranno sotto un altra coppia ?????? - EliBetty1202 : RT @RobertaFavalor2: Questi sono alcuni dei gatti di Isola Sono gatti di serie b,di cui non importa a nessuno se non a me e qualche altra… -