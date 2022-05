Isola 16 Vs la finale di The Band: ecco chi ha vinto l’ultima sfida di ascolti (Di sabato 21 maggio 2022) ascolti Venerdì 20 Maggio: Chi ha vinto la sfida fra L’Isola dei Famosi e la finale di The Band, il talent show di Rai Uno condotto da Carlo Conti? Ieri sera è andata in onda la diciottesima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi per il secondo anno consecutivo. Opinionisti in studio Vladimir Luxuria e Nicola Savino. In collegamento dall’Honduras Alvin, per una nuova puntata che ha visto Mercedesz Henger lasciare la Palapa dopo aver perso al televoto contro Nicolas Vaporidis. Nessuna eliminazione definitiva, in nomination Estefania Bernal, Roger Balduino, e le new entry Luca e Gennaro. ecco tutti i dati Auditel pubblicati da davidemaggio.it: Nella serata di ieri, venerdì 20 maggio 2022, su Rai1 la finale di The Band ha ... Leggi su isaechia (Di sabato 21 maggio 2022)Venerdì 20 Maggio: Chi halafra L’dei Famosi e ladi The, il talent show di Rai Uno condotto da Carlo Conti? Ieri sera è andata in onda la diciottesima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi per il secondo anno consecutivo. Opinionisti in studio Vladimir Luxuria e Nicola Savino. In collegamento dall’Honduras Alvin, per una nuova puntata che ha visto Mercedesz Henger lasciare la Palapa dopo aver perso al televoto contro Nicolas Vaporidis. Nessuna eliminazione definitiva, in nomination Estefania Bernal, Roger Balduino, e le new entry Luca e Gennaro.tutti i dati Auditel pubblicati da davidemaggio.it: Nella serata di ieri, venerdì 20 maggio 2022, su Rai1 ladi Theha ...

