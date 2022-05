Inzaghi “Ultimi 90? alla grande per non avere rimpianti” (Di sabato 21 maggio 2022) Milano – “Stagione a colori e non in bianco e nero. Abbiamo vinto coppe, espresso ottimo gioco, siamo arrivati agli ottavi di Champions League e ci stiamo giocando lo scudetto fino all’ultima giornata”. Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, è soddisfatto del percorso fatto dalla sua squadra in questa stagione. Gli obiettivi prefissati la scorsa estate sono stati raggiunti e adesso, il tecnico nerazzurro, vuol dare il massimo anche nell’ultimo impegno che attende la sua squadra, la gara con la Sampdoria: “Se crediamo nello scudetto? Abbiamo fatto una settimana come le altre. Ci sono Ultimi 90 minuti da giocare alla grande per non avere rimpianti. Sappiamo che non dipende solo da noi”. La Sampdoria, già salva, non ha più obiettivi da raggiungere, ma ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 21 maggio 2022) Milano – “Stagione a colori e non in bianco e nero. Abbiamo vinto coppe, espresso ottimo gioco, siamo arrivati agli ottavi di Champions League e ci stiamo giocando lo scudetto fino all’ultima giornata”. Simone, allenatore dell’Inter, è soddisfatto del percorso fatto dsua squadra in questa stagione. Gli obiettivi prefissati la scorsa estate sono stati raggiunti e adesso, il tecnico nerazzurro, vuol dare il massimo anche nell’ultimo impegno che attende la sua squadra, la gara con la Sampdoria: “Se crediamo nello scudetto? Abbiamo fatto una settimana come le altre. Ci sono90 minuti da giocareper non. Sappiamo che non dipende solo da noi”. La Sampdoria, già salva, non ha più obiettivi da raggiungere, ma ...

