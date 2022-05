Inzaghi, sms al club: "Voglio Perisic anche per l'Inter che verrà" (Di sabato 21 maggio 2022) Il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, spera ci possa essere una fumata bianca dopo l'incontro tra il croato e i dirigenti Leggi su video.gazzetta (Di sabato 21 maggio 2022) Il tecnico nerazzurro, Simone, spera ci possa essere una fumata bianca dopo l'incontro tra il croato e i dirigenti

Advertising

Andrea895223475 : @cianchetto4 @_9Manuel1_ @SerieA @SSLazioOrg @ciroimmobile @OfficialSSLazio Infatti la foto è BOX-TO-BOX. Ahahahaha… - Andrea895223475 : @TotoC87 @beaglelaziale Tu da dove sei stato preso invece?? Informatevi che non sapete una beata mazza di calcio e… - Andrea895223475 : @beaglelaziale Uno che tifa Lazio e manco sa come nasce SMS, come giocava e come poi nel 2018-19 fu spostato qualch… -