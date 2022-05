Inzaghi: «Gli obiettivi della stagione sono stati raggiunti a prescindere dalla partita di domani» (Di sabato 21 maggio 2022) «Sceglierei un episodio a colori e non in bianco e nero come tanti pensavano per descrivere questa stagione Abbiamo vinto due trofei, trovato gli ottavi di Champions e siamo qui a giocarci lo scudetto all’ultima giornata. I voti dateli voi, io posso dire che gli obiettivi della stagione sono stati raggiunti, pur in un anno non semplice. Siamo stati bravi a vincere due coppe e a giocarsi all’ultimo il titolo. Il campionato può riservare sempre qualcosa, non dipende tutto da noi, io penso solo alla Sampdoria» È l’esordio di Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, in conferenza stampa. Ha presentato la partita con la Samp di domani. Di seguito le sue parole così come riportate da Tuttomercatoweb. «La ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 21 maggio 2022) «Sceglierei un episodio a colori e non in bianco e nero come tanti pensavano per descrivere questaAbbiamo vinto due trofei, trovato gli ottavi di Champions e siamo qui a giocarci lo scudetto all’ultima giornata. I voti dateli voi, io posso dire che gli, pur in un anno non semplice. Siamobravi a vincere due coppe e a giocarsi all’ultimo il titolo. Il campionato può riservare sempre qualcosa, non dipende tutto da noi, io penso solo alla Sampdoria» È l’esordio di Simone, allenatore dell’Inter, in conferenza stampa. Ha presentato lacon la Samp di. Di seguito le sue parole così come riportate da Tuttomercatoweb. «La ...

Advertising

napolista : #Inzaghi: «Gli obiettivi della stagione sono stati raggiunti a prescindere dalla partita di domani» In conferenza.… - ferrantelli94 : RT @SimoneTogna: Inzaghi: 'Spero Perisic rimanga. Handanovic è stato un valore aggiunto per noi, all'interno e all'esterno. Ho un appuntame… - DreamTeamCB : Mai una parola di troppo Mai una lamentela...sempre difesa ed elogi alla società Nonostante tutto ciò che gli è sta… - marcuzzo27 : RT @SimoneTogna: Inzaghi: 'Spero Perisic rimanga. Handanovic è stato un valore aggiunto per noi, all'interno e all'esterno. Ho un appuntame… - FcInterNewsit : ??#Inzaghi: 'Noi allenatori siamo sempre sotto giudizio, come è giusto che sia e come è sempre successo. So il perco… -