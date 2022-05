Inter-Sampdoria | Giampaolo in conferenza stampa | “Arriviamo in buona condizione”

Leggi su intermagazine

(Di sabato 21 maggio 2022) Marcoinalla vigilia di, match della trentottesima giornata di Serie A Giornata di vigilia per lache domani affronterà l’nell’ultima giornata della Serie A 2021/2022. In vista della sfida di San Siro, Marco, allenatore dei blucerchiati ha presentato il match in. Queste le sue parole. Domenica sera come ha ricevuto il messaggio della salvezza? “Domenica scorsa ho tenuto fede a quello che avevo poi detto ai calciatori: di non guardare le partite e non disperdere energie nervose. Io ho fatto la stessa cosa, non ho visto le partite perché predicavo non solo per loro ma anche per me stesso. Poi mi hanno avvisato, ero solo in ...