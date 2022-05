Inter-Samp, Inzaghi: “Chiudiamo alla grande” (Di sabato 21 maggio 2022) (Adnkronos) – “Quale istantanea sceglierei per questa stagione? La sceglierei a colori e non in bianco e nero come si pensava all’inizio. Abbiamo vinto due Coppe, espresso gioco, tornati agli ottavi di Champions e ci giochiamo lo scudetto all’ultima giornata. Vedo tanti colori per questa stagione”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, nell’ultima conferenza stampa stagionale alla vigilia di Inter-Sampdoria che, in contemporanea con Sassuolo-Milan, assegnerà lo scudetto a una delle due squadre milanesi, con i rossoneri padroni del proprio destino con due risultati su tre. “Se ci crediamo? La squadra ha fatto una settimana come le altre, sappiamo che ci sono questi ultimi 90? da giocare alla grande per non avere rimpianti sapendo che non dipende da noi ma ... Leggi su funweek (Di sabato 21 maggio 2022) (Adnkronos) – “Quale istantanea sceglierei per questa stagione? La sceglierei a colori e non in bianco e nero come si pensava all’inizio. Abbiamo vinto due Coppe, espresso gioco, tornati agli ottavi di Champions e ci giochiamo lo scudetto all’ultima giornata. Vedo tanti colori per questa stagione”. Lo ha detto il tecnico dell’, Simone, nell’ultima conferenza stampa stagionalevigilia didoria che, in contemporanea con Sassuolo-Milan, assegnerà lo scudetto a una delle due squadre milanesi, con i rossoneri padroni del proprio destino con due risultati su tre. “Se ci crediamo? La squadra ha fatto una settimana come le altre, sappiamo che ci sono questi ultimi 90? da giocareper non avere rimpianti sapendo che non dipende da noi ma ...

