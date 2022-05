India | la tragedia delle donne lavoratrici | senza utero per produrre più zucchero

(Di sabato 21 maggio 2022) Una tela bianca punteggiata di schegge colorate. È questa la fotografia dall’alto dei campi del distrettono di Beed. Quicoraggiose in sari, abito tradizionaleno, lavorano instancabilmente nelle piantagioni di canna dadurate il periodo del raccolto (sei mesi all’anno). Il loro calvario però ha anche un altro nome: isterectomia. Il 36%, infatti, ha subito un intervento di ablazione dell’. Ciò le facilita nella ricerca del lavoro perché le rende più produttive. Un presupposto fondamentale per l’, il principale Paese produttore ed esportatore dinel mondo. A mettere in luce questo terribile destino è il reportage “Le sacrificate dello” trasmesso ...

