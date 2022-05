In Piemonte 93 comuni al voto. Il tour elettorale della Meloni: ripartiamo da entusiasmo, lealtà e coerenza (Di sabato 21 maggio 2022) Amministrative, Giorgia Meloni riparte dal Piemonte. Quando manca meno di un mese all’appuntamento elettorale delle amministrative, in calendario entro la metà di giugno, la leader di Fratelli d’Italia ieri ha tenuto tre incontri con i cittadini a Cuneo, Asti e Alessandria. Iniziative in cui ha tenuto a presentare i candidati in lista. Ringraziare gli assessori uscenti, insomma tutti i protagonisti candidati, come ha sottolineato la Meloni, «che fanno parte di quella realtà e che vogliono contribuire a migliorarla con l’entusiasmo speso fin qui con il lavoro svolto dagli esponenti di Fratelli d’Italia». E che, un’incisività maggiore in termini di presenza e possibilità di operato, può andare a migliorare proporzionalmente all’accrescimento e a un miglioramento con un ruolo forte di Fdi all’interno ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 21 maggio 2022) Amministrative, Giorgiariparte dal. Quando manca meno di un mese all’appuntamentodelle amministrative, in calendario entro la metà di giugno, la leader di Fratelli d’Italia ieri ha tenuto tre incontri con i cittadini a Cuneo, Asti e Alessandria. Iniziative in cui ha tenuto a presentare i candidati in lista. Ringraziare gli assessori uscenti, insomma tutti i protagonisti candidati, come ha sottolineato la, «che fanno parte di quella realtà e che vogliono contribuire a migliorarla con l’speso fin qui con il lavoro svolto dagli esponenti di Fratelli d’Italia». E che, un’incisività maggiore in termini di presenza e possibilità di operato, può andare a migliorare proporzionalmente all’accrescimento e a un miglioramento con un ruolo forte di Fdi all’interno ...

SecolodItalia1 : In Piemonte 93 comuni al voto. Il tour elettorale della Meloni: ripartiamo da entusiasmo, lealtà e coerenza… - InfoCLM : Stefano Tallia, Presidente Ordine dei Giornalisti del Piemonte: “Questo libro prova a sfatare tanti luoghi comuni,… - crpiemonte : Alessia Caserio, vicepresidente Corecom Piemonte: siamo disponibili ad aprire tavolo di confronto con tutti i sogge… - brunomellano : RT @crpiemonte: Il #Piemonte, sottolinea @brunomellano, è l’unica regione italiana ad aver istituito un garante comunale per ognuno dei #Co… - crpiemonte : Il #Piemonte, sottolinea @brunomellano, è l’unica regione italiana ad aver istituito un garante comunale per ognuno… -