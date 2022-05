Impresa del Cosenza, l’allenatore Bisoli in bicicletta al Santuario di San Francesco | FOTO (Di sabato 21 maggio 2022) Grandissima Impresa del Cosenza che è riuscito a confermare la Serie B al termine dei playout contro il Vicenza. Dopo l’1-0 dell’andata la squadra di Bisoli è riuscita a ribaltare tutto con il 2-0 del ritorno, il grande protagonista è stato El Bati Larrivey: l’ex Cagliari ha messo a segno una doppietta, il secondo gol su calcio di rigore. I grandi meriti sono anche e soprattutto di Pierpaolo Bisoli, si tratta di un allenatore di categoria che ha dimostrato ancora una volta tutte le qualità. “Se salvo il Cosenza vado in bicicletta al Santuario di San Francesco”, aveva dichiarato l’allenatore dei calabresi qualche settimana fa. Dopo la salvezza ottenuta con il Cosenza Calcio questa mattina l’allenatore ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 21 maggio 2022) Grandissimadelche è riuscito a confermare la Serie B al termine dei playout contro il Vicenza. Dopo l’1-0 dell’andata la squadra diè riuscita a ribaltare tutto con il 2-0 del ritorno, il grande protagonista è stato El Bati Larrivey: l’ex Cagliari ha messo a segno una doppietta, il secondo gol su calcio di rigore. I grandi meriti sono anche e soprattutto di Pierpaolo, si tratta di un allenatore di categoria che ha dimostrato ancora una volta tutte le qualità. “Se salvo ilvado inaldi San”, aveva dichiaratodei calabresi qualche settimana fa. Dopo la salvezza ottenuta con ilCalcio questa mattina...

