Il trucco del bicarbonato per sbiancare i cuscini in lavatrice (Di sabato 21 maggio 2022) I nostri cuscini possono assorbire facilmente tracce di sudore e diventare un ricettacolo di acari e batteri, e col tempo possono anche comparire su di essi fastidiose macchie e segni di ingiallimento, senza considerare i cattivi odori. Essendo a contatto quotidianamente con il nostro viso, la cosa migliore sarebbe lavarli con regolarità: è possibile anche sbiancarli e farli tornare puliti e profumati con il trucco dei bicarbonato, un grande alleato delle pulizie domestiche a basso costo. cuscini ingialliti, il trucco del bicarbonato per sbiancarli Per quanto spesso possiamo cambiare le lenzuola, le federe non riescono a proteggere del tutto i cuscini dagli aloni sudore e dalle macchie che possono formarsi col tempo. Per questo la pulizia approfondita dei ...

