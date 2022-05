Il think tank Usa: forse i russi hanno bluffato su Azovstal. Borrell: crimini di guerra in Ucraina – Il live blog (Di sabato 21 maggio 2022) Nell’87esimo giorno della guerra in Ucraina la russia dispiega le sue forze per l’iniziativa militare nel Donbass, rivendicando la vittoria a Mariupol e lanciando una grande offensiva nella provincia di Lugansk. Ieri gli ultimi soldati ucraini dentro l’acciaieria Azovstal si sono arresi, mentre i proprietari dell’acciaieria minacciano di fare causa a Mosca. Secondo il Pentagono non ci sono prove che la russia abbia usato armi laser in Ucraina. Il presidente Zelensky ha proposto di confiscare i beni dei russi all’estero e darli in risarcimento alle vittime della guerra. Intanto il presidente della russia Vladimir Putin ha affermato che il numero di attacchi informatici alla russia da parte di «strutture statali» ... Leggi su open.online (Di sabato 21 maggio 2022) Nell’87esimo giorno dellainlaa dispiega le sue forze per l’iniziativa militare nel Donbass, rivendicando la vittoria a Mariupol e lanciando una grande offensiva nella provincia di Lugansk. Ieri gli ultimi soldati ucraini dentro l’acciaieriasi sono arresi, mentre i proprietari dell’acciaieria minacciano di fare causa a Mosca. Secondo il Pentagono non ci sono prove che laa abbia usato armi laser in. Il presidente Zelensky ha proposto di confiscare i beni deiall’estero e darli in risarcimento alle vittime della. Intanto il presidente dellaa Vladimir Putin ha affermato che il numero di attacchi informatici allaa da parte di «strutture statali» ...

reportrai3 : Per il think tank Ecco, l’80 percento delle misure del nostro recovery plan sono giudicate sostanzialmente non effi… - riotta : Possibile ingresso #Finlandia #Svezia @NATO sarebbe un fatto storico, imprevisto e innescato da guerra #Putin in… - PazzoPerDomani : RT @galietti82: Li capisco, ci mancherebbe. Ma vista la fase storica, in cui i fattori esogeni pesano molto più che in passato, farebbero m… - galietti82 : Li capisco, ci mancherebbe. Ma vista la fase storica, in cui i fattori esogeni pesano molto più che in passato, far… - jmorat : RT @NessunLuogo24: “Non importa quanti membri della #NATO siano favorevoli o meno all'entrata di #Svezia e #Finlandia nell'Alleanza. #Erdog… -