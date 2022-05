Il Regno Unito vuole dare armi alla Moldavia contro la Russia | «Ne discutiamo con la Nato e gli alleati»

(Di sabato 21 maggio 2022) La ministra degli Esteri britannica Liz Truss ha detto in un’intervista al Telegraph che ladovrebbe fornire. La regione della Transnistria è attualmente governata da separatisti che vogliono l’annessione. «Ladovrebbe essere rifornita disecondo gli standard della», ha detto Truss, rimarcando come nonostante la campagna militare non stia andando a gonfie vele Vladimir Putin non ha abbandoil sogno della Grande. La ministra ha detto che i colloqui riguardo il potenziamento delle difese ucraine riguarderanno anche «altri stati vulnerabili come la. Stiamo discutendo questo argomento con gli ...

la Repubblica

... che sei mesi fa si pensava di buttare fuori dall'Ue, ora sia tra i Paesi leader della politica europea con Francia e Germania intimidite"; così come è "paradossale che sia anche ila ...La ministra degli Esteri britannica Liz Truss ha detto in un'intervista al Telegraph che la Nato dovrebbe fornire armi alla Moldavia. La regione della Transnistria è attualmente governata da ... Regno Unito, la polizia chiuderà un occhio davanti ai furti per fame Armi Nato alla Moldavia tramite Londra. Il ministro degli Esteri britannico Liz Truss ha rivelato in un'intervista al Telegraph che il Regno Unito ha iniziato a discutere con i suoi ...La Russia ha interrotto la fornitura di gas alla Finlandia, che non aderisce al pagamento con il doppio conto. Portato via dai russi su un blindato speciale il comandante dell'Azov di Mariupol ...