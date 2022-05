Il Quartetto Prometeo tra Romanticismo e Novecento

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 21 maggio 2022) di Olga Chieffi Paradigma del dialogo cameristico, non può che essere ild’archi. Questa sera, alle ore 20, per il terzo appuntamento del cartellone cameristico del teatro Verdi di Salerno, “Benedetta Prima…Vera!”, tra gli angeli musicanti della Chiesa di San Giorgio, stasera alle ore 20, riflettori accesi sul, composto da Giulio Rovighi e Aldo Campagnari al violino, Danusha Waskiewicz alla viola e Francesco Dillon al violoncello. Programma di non facile ascolto quello della prestigiosa formazione, a cominciare dalla Suite arcana, che prevede Salvatore Sciarrino/Domenico Scarlatti alle fonti della stravaganza Studio in Si Bemolle maggiore K202 (Allegro), ancora di Stefano Scodanibbio, Che tu se’ ‘l cor mio, reinvenzione da Claudio Monteverdi, di Carlo Gesualdo da Venosa/Ivan Fedele “Qui transitis per viam” ...