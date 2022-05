Il nuovo primo ministro australiano è originario di Barletta Anthony Albanese (Di sabato 21 maggio 2022) L’Australia cambia guida. Dopo nove anni tornano al governo i laburisti, con un programma improntato sul sociale. Ha vinto le elezioni nelle scorse ore ed è nuovo premier Anthony Albanese, di origine italiana, per l’esattezza di Barletta. L'articolo Il nuovo primo ministro australiano è originario di Barletta <small class="subtitle">Anthony Albanese</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di sabato 21 maggio 2022) L’Australia cambia guida. Dopo nove anni tornano al governo i laburisti, con un programma improntato sul sociale. Ha vinto le elezioni nelle scorse ore ed èpremier, di origine italiana, per l’esattezza di. L'articolo Ildi proviene da Noi Notizie..

