"Il mio voto?". Mario Monti bacchetta la De Gregorio: "Anziché cercare il pettegolezzo...", gelo in studio (Di sabato 21 maggio 2022) A In Onda, la trasmissione di La7 condotta da Concita De Gregorio e David Parenzo, si è parlato molto di quanto accaduto in seno alla commissione Affari esteri del Senato, dove il Movimento 5 Stelle ha perso la presidenza in favore di Stefania Craxi perché non è stato in grado di trovare un accordo su un nome all'interno della maggioranza di governo. La figlia di Bettino è stata ospite di In Onda, insieme a Mario Monti che pure è membro della commissione. La De Gregorio ha provato a strappare all'ex premier una confessione sul suo voto, ma senza fortuna: “Il voto è segreto - ha risposto Monti - quello che mi ha colpito molto di questa vicenda è che si cerca il pettegolezzo, chi ha votato chi, ma la questione è un'altra. Andava fatto un ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 21 maggio 2022) A In Onda, la trasmissione di La7 condotta da Concita Dee David Parenzo, si è parlato molto di quanto accaduto in seno alla commissione Affari esteri del Senato, dove il Movimento 5 Stelle ha perso la presidenza in favore di Stefania Craxi perché non è stato in grado di trovare un accordo su un nome all'interno della maggioranza di governo. La figlia di Bettino è stata ospite di In Onda, insieme ache pure è membro della commissione. La Deha provato a strappare all'ex premier una confessione sul suo, ma senza fortuna: “Ilè segreto - ha risposto- quello che mi ha colpito molto di questa vicenda è che si cerca il, chi ha votato chi, ma la questione è un'altra. Andava fatto un ...

