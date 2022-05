Il ministro ucraino Kuleba | “Trovate due rotte terrestri alternative per esportare il grano bloccato dalla guerra”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 maggio 2022) “Bloccando i nostri porti, la Russia mette a rischio fame milioni di persone. Insieme ai partner, l’Ucraina ha stabilito dueper consegnare le esportazioni di cibo e salvare l’Africa e altre regionicarestia. La Russia deve porre fine al blocco per consentire la piena e libera esportazione”. Lo afferma in un tweet ildegli EsteriDmytro. Russia puts millions of people at risk of hunger by blocking our ports. Together with partners, Ukraine has established twoland routes to deliver food exports and save Africa and other regions from hunger. Russia must end its blockade to allow full and free export. — Dmytro(@Dmytro) May 21, ...