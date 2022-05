Il Milan si fionda sull’obiettivo del Napoli | pronta l’offerta di 30 milioni

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 21 maggio 2022) Victor Osimhen durante l’ultima stagione si è messo bene in luce e molte tra le migliori squadre europee hanno segnato il suo nome sul proprio taccuino. In particolare dalla Premier League, dove diversi sono i club che meditano su un assalto in estate all’ex Lille. Dal canto suo, ilcontinua a battere cassa e a chiedere una cifra importante per il bomber nigeriano, ma se quest’ultimo dovesse effettivamente partire, il club partenopeo dovrà ricorrere ai ripari sul mercato. Armando Broja (Photo by Ryan Pierse/Getty Images)Tra i vari candidati, Cristiano Giuntoli ha valutato nei mesi scorsi anche Armando Broja, centravanti classe ’01 attualmente in forza al Southampton, ma di proprietà del Chelsea, che ha messo a referto ben nove gol nell’ultima stagione. Ma se gli azzurri vorranno fare sul serio per il centravanti dei Blues, dovranno affrontare una ...