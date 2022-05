Il giorno prima del Palio Remiero corteo storico per le vie di Amalfi (Di sabato 21 maggio 2022) Nell’attesa di scoprire tutti i dettagli che compongono la 66esima Regata Storica delle Antiche Repubbliche Marinare, manifestazione sportiva e di rievocazione storica nata sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana, arrivano le prime importanti novità sul programma dell’evento che si terrà ad Amalfi il 3, 4 e 5 giugno 2022. La notizia più particolare è senza dubbio la decisione di anticipare il corteo storico delle Antiche Repubbliche Marinare al giorno precedente alla Regata, ovvero a sabato 4 giugno alle 19.30. Anche l’orario è una novità. Ad Amalfi, le Antiche Repubbliche non avevano mai sfilato al calar del sole. Il corteo partirà da Atrani: i figuranti sfileranno lungo la SS163 per poi arrivare in Cattedrale ad Amalfi, con ingresso da Piazza ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 21 maggio 2022) Nell’attesa di scoprire tutti i dettagli che compongono la 66esima Regata Storica delle Antiche Repubbliche Marinare, manifestazione sportiva e di rievocazione storica nata sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana, arrivano le prime importanti novità sul programma dell’evento che si terrà adil 3, 4 e 5 giugno 2022. La notizia più particolare è senza dubbio la decisione di anticipare ildelle Antiche Repubbliche Marinare alprecedente alla Regata, ovvero a sabato 4 giugno alle 19.30. Anche l’orario è una novità. Ad, le Antiche Repubbliche non avevano mai sfilato al calar del sole. Ilpartirà da Atrani: i figuranti sfileranno lungo la SS163 per poi arrivare in Cattedrale ad, con ingresso da Piazza ...

Advertising

Mov5Stelle : Il giorno prima della votazione sono iniziati dei movimenti strani che si sono concretizzati. Da Renzi a Meloni, t… - GoalItalia : 'Il talento viene prima e va coltivato con il lavoro: se non ce l'hai, puoi lavorare tutto il giorno ma non verrà f… - _Nico_Piro_ : dagli opinionisti con l'elmetto, ho assistito al loro continuo cambiare capitolo, spostare l'attenzione, 'cancellar… - Massi__Poli : ogni volta il giorno del mio compleanno divento un fantasma per tutti. posso ricordarlo alle 23:59 del giorno prima… - kikofip : @123_viaFasulla Ho mio padre che vive a 800 km, e uno direbbe 'meno male, devo gestire solo la mamma' Poi mi rendo… -