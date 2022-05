“Il Fatto” in vendita? Travaglio trema: è pronto il nuovo “Berlusconi” dell’editoria, Danilo Iervolino (Di sabato 21 maggio 2022) Le voci girano, e le ha raccolte in un lungo articolo “Libero“: il quotidiano diretto da Marco Travaglio, “Il Fatto Quotidiano”, sarebbe in vendita, al miglior offerente. E alla finestra, per acquisirlo, ci sarebbe l’imprenditore Danilo Iervolino, presidente della Salernitana e recentemente autore della “scalata” al gruppo Espresso, storica roccaforte della sinistra, operazione costellata dalle dimissioni del direttore Damilano e dall’indignazione i vasti settori dell’informazione di area. Danilo Iervolino, astro nascente dell’imprenditoria e della finanza italiana, da molti considerato il nuovo “Berlusconi” per i suoi interessi che spaziano dall’editoria al calcio, nasce come patron dell’Università telematica Pegaso e di lui proprio ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 21 maggio 2022) Le voci girano, e le ha raccolte in un lungo articolo “Libero“: il quotidiano diretto da Marco, “IlQuotidiano”, sarebbe in, al miglior offerente. E alla finestra, per acquisirlo, ci sarebbe l’imprenditore, presidente della Salernitana e recentemente autore della “scalata” al gruppo Espresso, storica roccaforte della sinistra, operazione costellata dalle dimissioni del direttore Damilano e dall’indignazione i vasti settori dell’informazione di area., astro nascente dell’imprenditoria e della finanza italiana, da molti considerato il” per i suoi interessi che spaziano dall’editoria al calcio, nasce come patron dell’Università telematica Pegaso e di lui proprio ...

