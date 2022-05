Il dibattito sul conto in rubli di Eni è l’ennesima dimostrazione di incapacità italiana (Di sabato 21 maggio 2022) Roma, 21 mag – Una serie di polemiche hanno travolto Eni e lo stato italiano in seguito all’annuncio della società energetica di aver aperto un conto in rubli per pagare il gas russo, aggirando di fatto le sanzioni europee che determinerebbero l’impossibilità di pagare le forniture russe attraverso il rublo, onde evitare di sottostare al ricatto del Cremlino e favorire la ripresa dell’economia nazionale russa. I motivi delle polemiche contro Eni Un vero e proprio scandalo che ha subito determinato l’immancabile richiamo della Commissione Europea, pronta addirittura a minacciare una procedura d’infrazione verso l’Italia. Non intendiamo discutere sull’importanza delle sanzioni alla Russia, sull’efficacia di esse a medio o breve termine e crediamo che, al netto delle considerazioni individuali, in materia il fulcro da affrontare ed osservare in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 21 maggio 2022) Roma, 21 mag – Una serie di polemiche hanno travolto Eni e lo stato italiano in seguito all’annuncio della società energetica di aver aperto uninper pagare il gas russo, aggirando di fatto le sanzioni europee che determinerebbero l’impossibilità di pagare le forniture russe attraverso il rublo, onde evitare di sottostare al ricatto del Cremlino e favorire la ripresa dell’economia nazionale russa. I motivi delle polemiche contro Eni Un vero e proprio scandalo che ha subito determinato l’immancabile richiamo della Commissione Europea, pronta addirittura a minacciare una procedura d’infrazione verso l’Italia. Non intendiamo discutere sull’importanza delle sanzioni alla Russia, sull’efficacia di esse a medio o breve termine e crediamo che, al netto delle considerazioni individuali, in materia il fulcro da affrontare ed osservare in ...

Advertising

CarloCalenda : .@mara_carfagna non ha fatto un evento sul mezzogiorno ma delle proposte precise e circostanziate sulle quali ha ap… - GiovaQuez : Dal dibattito emerge che Putin è uno statista che resiste economicamente alle sanzioni e militarmente sul campo, co… - simonetti_lina : RT @micheleboldrin: L'autore di questa sequenza di affermazioni infondate e di falsita' palesi e' portavoce nazionale di un partito politic… - sempregilda : @WILCHE91 No, non andrebbero mai sul palco, non scherziamo, a tutto c'è un limite e così si inquina il dibattito pu… - robe450 : RT @giucarellas: uno prova a fare ironia e a creare un clima di distensione e voi parlate di alleanze, io dico che state prendendo troppo s… -