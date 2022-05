Il delitto perfetto (anche del marito) esiste solo nei film (Di sabato 21 maggio 2022) Il Dott. Bruno Tinti, Procuratore Aggiunto della Repubblica di Torino, qualche anno fa scrisse un pezzo epico, notissimo, su come uccidere la moglie e farla franca, sfruttando i gangli labirintici della giustizia italiana e del suo kafkiano sistema di attenuanti, riti speciali, sconti di pena, indulti, affidamenti in prova. Un articolo che sublimava l’arte del paradosso dove il focus non era, come ovvio, un invito a far fuori i consorti, semmai quello di giocare in modo semi-serio sull’impostazione pro-reo del nostro ordinamento. Chissà se la scrittrice americana Nancy Crampton Brophy, di scarso successo a onor del vero, si sia ispirata al magistrato nostrano quando, sui social, ha pubblicato un post analogo, declinato al maschile “come uccidere il marito e non venire scoperti”, spiegando che ‘Bisogna essere organizzate, spietate e molto intelligenti. Dopotutto, se ... Leggi su panorama (Di sabato 21 maggio 2022) Il Dott. Bruno Tinti, Procuratore Aggiunto della Repubblica di Torino, qualche anno fa scrisse un pezzo epico, notissimo, su come uccidere la moglie e farla franca, sfruttando i gangli labirintici della giustizia italiana e del suo kafkiano sistema di attenuanti, riti speciali, sconti di pena, indulti, affidamenti in prova. Un articolo che sublimava l’arte del paradosso dove il focus non era, come ovvio, un invito a far fuori i consorti, semmai quello di giocare in modo semi-serio sull’impostazione pro-reo del nostro ordinamento. Chissà se la scrittrice americana Nancy Crampton Brophy, di scarso successo a onor del vero, si sia ispirata al magistrato nostrano quando, sui social, ha pubblicato un post analogo, declinato al maschile “come uccidere ile non venire scoperti”, spiegando che ‘Bisogna essere organizzate, spietate e molto intelligenti. Dopotutto, se ...

Advertising

EhyFool : @PrimeVideoIT Le regole del delitto perfetto ?? - romabasta1 : @maxpix69 @montybrogan_ Delitto perfetto.. - xopandistelle : @avalanvche Le regole del delitto perfetto - barb1p : un giorno guardi le regole del delitto perfetto e cinque anni dopo maledici annalise keating mentre studi procedura penale - indignatelli : @bennyxx9 Se non lo hai ancora visto ti consiglio di guardare “How to get away with a murderer” (le regole del delitto perfetto) -