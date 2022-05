Il declino dei critici e l’ascesa dei linguisti, che disgrazia per la letteratura! (Di sabato 21 maggio 2022) Da almeno una decina d’anni o forse più, i linguisti sono diventati una sciagura per la cultura letteraria italiana. Parlano di lingua, ma capiscono poco di letteratura. La loro ascesa è stata parallela al declino della critica e dell’italianistica. Quindi non è colpa esclusiva dei linguisti. E’ che la letteratura italiana, in quanto letteratura di una singola nazione, non interessa più, anche perché i primi ai quali importa poco o niente sono gli scrittori italiani del Duemila, che tutto vorrebbero fuorché essere italiani. Della loro tradizione letteraria hanno perso memoria. Vorrebbero essere angloitaliani, come i famosi angloindiani e tutti gli altri anglofoni della Terra. Il primo a farlo capire un po’ troppo chiaramente fu uno scrittore che si scelse come pseudonimo autopubblicitario “Tommaso Pincio”, dato che aveva allora una ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 21 maggio 2022) Da almeno una decina d’anni o forse più, isono diventati una sciagura per la cultura letteraria italiana. Parlano di lingua, ma capiscono poco di letteratura. La loro ascesa è stata parallela aldella critica e dell’italianistica. Quindi non è colpa esclusiva dei. E’ che la letteratura italiana, in quanto letteratura di una singola nazione, non interessa più, anche perché i primi ai quali importa poco o niente sono gli scrittori italiani del Duemila, che tutto vorrebbero fuorché essere italiani. Della loro tradizione letteraria hanno perso memoria. Vorrebbero essere angloitaliani, come i famosi angloindiani e tutti gli altri anglofoni della Terra. Il primo a farlo capire un po’ troppo chiaramente fu uno scrittore che si scelse come pseudonimo autopubblicitario “Tommaso Pincio”, dato che aveva allora una ...

