Il coraggio delle afghane | le giornaliste sfidano i talebani e si mostrano a volto scoperto in tv

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 21 maggio 2022) Da quando sono saliti al potere in Afghanistan, ihanno reso la vitadonne un inferno. Dopo aver reso obbligatorio il burqa in tutti i luoghi pubblici e dopo aver chiuso le scuole femminili, pochi giorni fa l’Emirato islamico – questa l’ultima restrizione ai dannidonne – ha vietato alle presentatrici di tutte le televisionidi mostrarsi in. Ma oggi tante hanno deciso di sfidare i: leprincipali reti televisivesi sono infatti presentate in televisione, mostrandosi a. Una chiara sfida nei confronti di chi sta facendo di tutto per cancellare i dirittidonne, una chiara dimostrazione del ...