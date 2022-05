Il bilancio del Siulm | “Bene la legge sui militari ma le criticità sono ancora troppe”

Advertising

JorgeTrimy : @DarkLadyMouse Oddio, stai dalla parte di tutti i governi occidentali che stanno stanziando miliardi del proprio bi… - Marekjack171 : Essere orgogliosi del tanto decantato scudetto del bilancio per poi ritrovarsi a stringere la cinghia. E la chiamate “buona imprenditoria”. - Marcello451 : @elpentoFVCR @MilanNewsit è un brutto segnale quando le aziende 'gonfiano' i magazzini...ancora peggio quando si r… - HaranOfficial_ : @emaisi81 @Hiroshishiba75 @DelGriso E vai con gli orgasmi contabili dei fans dello scudetto del bilancio. Ma del r… - armcopp : Il bilancio 21/22 del #Napoli sarà più basso dello scorso anno, registrando - per il quarto anno consecutivo - un i… -

Cala il sipario sulla 19esima edizioneCongresso Internazionale della Società Oftalmologica Italiana.più che positivo per la Convention che si è svolta a Roma: un'occasione per fare il punto sul livello dell'oftalmologia ...I dettagli sule sull'atterraggio Ilparla al momento di una persona morta e di ... L'atterraggiovelivolo è avvenuto alle 9,45 e l'allarme è giunto alle 10,10 . Sul posto per le ...E' di un morto e di un ferito grave il bilancio di un incidente aereo avvenuto questa mattina, in una zona boschiva a Prati di Loreto, in comune di Codroipo (Udine). (ANSA) ...Roma, 21 mag. (askanews) - Cala il sipario sulla 19esima edizione del Congresso Internazionale della Società Oftalmologica Italiana. Bilancio più ...