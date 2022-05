(Di sabato 21 maggio 2022) Zlataned il mistero sul suo. Cosa farà il prossimo anno? Lainsembra unchiaro… Il Milan si prepara al rush finale di stagione. Lo Scudetto è ad un passo, ma serve ovviamente tenere alta l’attenzione per non rischiare di buttare tutto alle ortiche proprio in questa fase finale. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

SerieANews

Zlatan, niente Nations Leaguee la rinuncia alla Nazionale: troppi guai fisicila rinuncia alla Nazionale è unal Milan Zlatan, niente Nations ...Se questa notizia fosse confermata, sarebbe unnetto sulla decisione del calciatore di ...casa (9/6) e contro la Norvegia sia in casa che in trasferta (5/6 e 12/6) ma lo farà senza. ... Ibrahimovic, segnale per il futuro La rivelazione in conferenza stampa TORONTO - L’arrivo a Toronto di Lorenzo Insigne rappresenta un colpo di mercato che non ha precedenti nella storia dell’Mls. In passato la lega nordamericana ha visto arrivare grandi nomi, da Ibrahimo ...L'ultima scelta di Zlatan Ibrahimovic lascia ben pochi dubbi sul suo futuro calcisticoC: svolta in vista in casa Milan.