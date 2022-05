I più grandi successi di Ghali | da Ninna Nanna a Walo

Leggi su optimagazine

(Di sabato 21 maggio 2022) Nei piùdi, all’anagrafeAmdouni, c’è quel glorioso mix tra il rap contemporaneo, la trap più in voga degli ultimi anni e le origini di un artista che ha sempre portato in alto la sua bandiera. Con 3 album e un EP, oggi il rapper milanese è uno dei nomi più influenti della scena italiana contemporanea. Da pocoè ritornato con un nuovo album, Sensazione Ultra, riprendendo un discorso già ben avviato con il precedente DNA e confermandosi come artista di successo.(2016) Come suggerisce il titolo,non è solo una nenia infantile: in questo branosi racconta, e la sua sincerità – oltre alle intuizioni di Charlie Charles, vera e propria garanzia del rap – ...