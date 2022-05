I Maneskin di nuovo ospiti di Jimmy Fallon che stavolta prende il posto di Victoria | “Non sta tanto bene” VIDEO

(Di sabato 21 maggio 2022) L’hanno fatto di. Dopo la prima ospitata daal Tonight Show, isono tornati nel programma probabilmente più famoso (e prestigioso) al mondo. Ec’è stato anche spazio per un siparietto: “La bassista Vic non c’è perché non è stata, niente di grave, ma i ragazzi mi hanno chiesto di sostituirla e suonare con loro”, ha detto il conduttore, con parrucca bionda, salendo sul palco. Il singolo che hanno presentato è “Supermodel”. Non li ferma davvero più nessuno. E il tweet con l’esibizione della band e diè “fissato” sul profilo del programma. .@thisisgives an electrifying performance of their new release #SUPERMODEL WATCH ?? ...

Presentano il nuovo brano, Supermodel. I nostri sono tornati negli Stati Uniti pochi giorni dopo la loro esibizione sul palco di Eurovision per presentare il nuovo brano, Supermodel, prodotto da Max Martin.