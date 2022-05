I genitori di Alba Chiara al concerto di Vasco Rossi. Fu vittima di femminicidio (Di sabato 21 maggio 2022) Alba Chiara portava questo nome in onore di Vasco Rossi, per celebrare quel brano iconico con il quale il Kom è solito chiudere i suoi grandi concerti. Ora che il rocker di Zocca è tornato e ha riportato la sua musica sui palchi italiani, i genitori della giovane trentina uccisa nel 2017 hanno deciso di fargliela conoscere attraverso le sue opere, i suoi disegni e tramite quello che ha lasciato nel cuore di chi l’amava davvero. Per questo l’hanno raggiunto a Trento, location del primo mastodontico evento post pandemia, proprio con l’intento di raccontargli chi fosse quella splendida ragazza che ha perso la vita per mano di chi le diChiarava amore. concerto di Vasco a Trento, i genitori di Alba Chiara ... Leggi su dilei (Di sabato 21 maggio 2022)portava questo nome in onore di, per celebrare quel brano iconico con il quale il Kom è solito chiudere i suoi grandi concerti. Ora che il rocker di Zocca è tornato e ha riportato la sua musica sui palchi italiani, idella giovane trentina uccisa nel 2017 hanno deciso di fargliela conoscere attraverso le sue opere, i suoi disegni e tramite quello che ha lasciato nel cuore di chi l’amava davvero. Per questo l’hanno raggiunto a Trento, location del primo mastodontico evento post pandemia, proprio con l’intento di raccontargli chi fosse quella splendida ragazza che ha perso la vita per mano di chi le diva amore.dia Trento, idi...

