(Di sabato 21 maggio 2022) Oggi all’Aquila è stato il giorno dell’addio. Deidel piccolo, morto mercoledì dopo che un auto piombata nel giardino dell’asilo dove ilstava giocando, l’ha. Un momento in cui tutta lasi è stretta intorno aldei genitori e della famiglia del bambino, esistenze stravolte da una tragedia che ha spezzato la giovanissima vita die congelato nelle vite dei suoi cari. «L’Aquila piange non con lacrime cupe e disperate, ma ununiversale», ha detto durante l’omelia funebre nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio il cardinal Petrocchi, che ha celebrato le esequie insieme al rettore della Basilica, don Nunzio Spinelli. Poi, l’alto prelato ha proseguito: «La comunità sa ...

SecolodItalia1 : I funerali di Tommaso, il bimbo travolto dall’auto all’asilo: le parole del cardinale, il dolore di un’intera città… - ppacitti : RT @TgrRaiAbruzzo: L'ultimo saluto al piccolo Tommaso. A L'Aquila, nella Basilica di Collemaggio i funerali. Il servizio è di @Pierpaolovel… - andreastoolbox : #Incidente asilo, oggi a L’Aquila i funerali di Tommaso, il bimbo investito - TgrRaiAbruzzo : L'ultimo saluto al piccolo Tommaso. A L'Aquila, nella Basilica di Collemaggio i funerali. Il servizio è di… - occhio_notizie : L'Aquila, volo di palloncini bianchi e azzurri al funerale di Tommaso: 'La città è qui per te' |… -

L'omelia: "L'Aquila esperta nel soffrire" leggi anche L'Aquila, il papà di: "Donna alla guida non ha colpa" 'Come pastore di questa comunità aquilana che a causa delle varie calamità è ..."Come Padre, Pastore di questa Comunità Aquilana che a causa delle varie calamità è divenuta 'esperta' nel soffrire non posso che piangere insieme alla famiglia del piccoloe alla città tutta"...“Ciao Tommaso, sei il nostro piccolo campione”. L’Aquila dice addio al piccolo travolto da un’auto nel parco giochi dell’asilo ‘I Maggio’. Monsignor Petrocchi: “Il dolore estremo, il più lacerante che ...L’Aquila, tragedia asilo ‘I Maggio’: quattro giorni di dolore. Oggi alle 15,30 nella basilica di Collemaggio i funerali del piccolo Tommaso travolto dall’auto che si è sfrenata nel cortile dell’asilo.