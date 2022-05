(Di sabato 21 maggio 2022) “Icol, storie di corsa ed altri amori (pagg. 92, euro 12; Colonnese)”, l’opera prima della scrittrice, diventeranno presto una pièce che debutterà nella prossima stagione teatrale. L’annuncio è stato dato dalla stessa autrice ai margini della presentazione sorrentina – presso la Libreria Tasso di Sorrento di Angela Cacace e Stefano Di Mauro – della raccolta dei racconti. L’adattamento sarà curato dal giovane regista partenopeo Riccardo Citro che ha voluto rappresentare Napoli con l’immagine che ne dà Nino D’Angelo in “Bellella” “come una regina che ha perso la corona e che l’ha sostituita con pizza e maccheroni e che si siede davanti al mare per ritrovarsi”. Nella riscrittura teatrale Citro metterà più in evidenza il personaggio dell’angelo custode Sasà dandogli più spessore partendo ...

Advertising

napolista : “I dialoghi col Vulcano”, l’esordio letterario di Ersilia Saffiotti è un diario dell’anima Undici racconti naif in… - luigidalise : Storie, poesie, racconti e riflessioni impastate con sangue e criscito. 'Dialoghi col Vulcano', di Ersilia Saffiott… - YourFriendEskel : @ZanAlessandro Serve una legge ma senza offesa il ddl che porta il suo nome è scritto col culo. Apra ai dialoghi co… - giuseppespasian : Sorrento, Ersilia Saffiotti presenta 'Dialoghi col Vulcano' - ObiettivoN : Libri: Ersilia Saffiotti presenta a Sorrento 'Dialoghi col Vulcano' - -

IlNapolista

... che nel raccontare questa nuova storia piena di(solo nel trailer, probabilmente, si ... al via lo spin - off di Mad Max: Anya Taylor - Joy protagonista "È la prima volta che vedo il film......branoMaestro Battiato prima o poi doveva inciderlo. Purtroppo le convenzioni dei featuring contemporanei richiedono un duetto, una situazione in cui la voce ospite sia riconoscibile e... "I dialoghi col Vulcano", l'esordio letterario di Ersilia Saffiotti è un diario dell'anima - ilNapolista Che l'amore di Rita tocchi ovunque i cuori di coloro che hanno bisogno di una carezza, di conforto e coraggio, e doni la libertà del dialogo col prossimo e con Dio a chi è prigioniero dell'odio, per s ...La guerra è tutt’altro che finita. Anzi: “Sarà sanguinosa, si combatterà, ma si concluderà definitivamente con la diplomazia”. E la diplomazia ora è possibile, assicura Volodymyr Zelensky. A cinque gi ...