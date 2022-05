I Blue Marina Awards sono ufficialmente aperti: iscrizioni fino al 30 giugno (Di sabato 21 maggio 2022) C’è tempo fino al 30 giugno per concorrere ai Blue Marina Awards, il nuovo e prestigioso marchio di riconoscimento dei migliori porti turistici e approdi italiani promosso da Assonautica Italiana. A parlarne il giorno di apertura del salone nautico Sottoscosta di Pescara, davanti ad un nutrito pubblico, sono stati Francesco Di Filippo Vice Presidente di Assonautica Italiana, promotrice dell’iniziativa, e Walter Vassallo ideatore dei Blue Marina Awards e AD di Letyourboat. Blue Marina Awards, cosa sono e i premi in palio I Blue Marina Awards sono dei riconoscimenti da assegnare su base annuale ai Porti ... Leggi su nonsolonautica (Di sabato 21 maggio 2022) C’è tempoal 30per concorrere ai, il nuovo e prestigioso marchio di riconoscimento dei migliori porti turistici e approdi italiani promosso da Assonautica Italiana. A parlarne il giorno di apertura del salone nautico Sottoscosta di Pescara, davanti ad un nutrito pubblico,stati Francesco Di Filippo Vice Presidente di Assonautica Italiana, promotrice dell’iniziativa, e Walter Vassallo ideatore deie AD di Letyourboat., cosae i premi in palio Idei riconoscimenti da assegnare su base annuale ai Porti ...

Advertising

mims_gov : RT @TeresaBellanova: La Giornata Europea del Mare 2022 è stata anche occasione per visitare l'eccellente realtà dei laboratori del Tecnopol… - MrLin27 : RT @TeresaBellanova: La Giornata Europea del Mare 2022 è stata anche occasione per visitare l'eccellente realtà dei laboratori del Tecnopol… - annacandr : RT @TeresaBellanova: La Giornata Europea del Mare 2022 è stata anche occasione per visitare l'eccellente realtà dei laboratori del Tecnopol… - ItaliaViva : RT @TeresaBellanova: La Giornata Europea del Mare 2022 è stata anche occasione per visitare l'eccellente realtà dei laboratori del Tecnopol… - RoyBerardi : RT @TeresaBellanova: La Giornata Europea del Mare 2022 è stata anche occasione per visitare l'eccellente realtà dei laboratori del Tecnopol… -