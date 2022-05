Heartstopper: il rinnovo per una seconda e terza stagione scatena l'entusiasmo sui social (Di sabato 21 maggio 2022) Il rinnovo di Heartstopper per altre due stagioni ha scatenato l'entusiasmo dei fan della serie Netflix, come testimoniano alcuni post apparsi su Twitter. Netflix ha annunciato il rinnovo di Heartstopper per altre due stagioni, dimostrando grande fiducia nei confronti della serie acquisita da See-Saw Films. Il dramma romantico a tema LGBTQ è ispirato al webcomic e alla graphic novel di Alice Oseman, la quale tornerà come scrittrice e creatrice della serie. Nel corso degli anni, Netflix ha sviluppato numerose serie di successo e sicuramente Heartstopper si è recentemente aggiunta a questa lista. La serie, basata sull'omonimo fumetto di Alice Oseman, è stata accolta con favore dalla critica e dai fan da quando è stata presentata in anteprima sul servizio di streaming alla ... Leggi su movieplayer (Di sabato 21 maggio 2022) Ildiper altre due stagioni hato l'dei fan della serie Netflix, come testimoniano alcuni post apparsi su Twitter. Netflix ha annunciato ildiper altre due stagioni, dimostrando grande fiducia nei confronti della serie acquisita da See-Saw Films. Il dramma romantico a tema LGBTQ è ispirato al webcomic e alla graphic novel di Alice Oseman, la quale tornerà come scrittrice e creatrice della serie. Nel corso degli anni, Netflix ha sviluppato numerose serie di successo e sicuramentesi è recentemente aggiunta a questa lista. La serie, basata sull'omonimo fumetto di Alice Oseman, è stata accolta con favore dalla critica e dai fan da quando è stata presentata in anteprima sul servizio di streaming alla ...

cvrythingoes : questa notizia del rinnovo di heartstopper mi ha reso super felice il problema è che vorrei la seconda stagione tip… - Ghil_s_Spam : Il buongiorno si vede dal mattino: @NetflixUK ha annunciato il rinnovo per la seconda e terza stagione di #Heartstopper. ???????????? - messy_head_ : RT @alleyesondiego: mi riprenderò dal rinnovo di heartstopper? no era praticamente scontato? chapeau so già cosa succederà nelle prossime s… - alleyesondiego : mi riprenderò dal rinnovo di heartstopper? no era praticamente scontato? chapeau so già cosa succederà nelle prossi… - Dysagyo_ : Comunque non ho ancora scritto nulla ma sono FELICISSIMA DEL RINNOVO DI HEARTSTOPPER AAAAAAAAAAAAAA -