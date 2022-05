Harry’s House | Di cosa parla il nuovo album da solista di Harry Styles

Leggi su velvetmag

(Di sabato 21 maggio 2022) Poco più di cinque anni fa,faceva il suo debutto con un primodache nessuno aspettava. Ilprogetto arrivava solo 18 mesi dopo aver lasciato gli One Direction, il fenomeno pop nato da X-Factor USA nel 2012.– il titolo del primoda– era unsenza tempo che suonava vagamente come una raccolta pop dei primi Anni ’70. In particolare, nel 2017 pubblica il primo singolo daintitolato Sign of the Times che la rivista Rolling Stones ha classificato come la migliore canzone dell’anno. Il successo ha dato al giovane cantante inglese la possibilità di proseguire da. Il risultato è stato consacrato ...