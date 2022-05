Handanovic: “Quest’anno abbiamo provato emozioni molto forti, dopo lo Scudetto abbiamo alzato altri due trofei e…” (Di sabato 21 maggio 2022) Samir Handanovic, portiere dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il Matchday Programme, in vista della gara contro la Sampdoria. Di seguito le dichiarazioni del capitano nerazzurro. “La vittoria contro l’Empoli nel 2019? Sul podio dei miei ricordi più belli metterei il mio arrivo in nerazzurro e certe vittorie speciali, come questa. Una partita lunga e combattuta. “Nell’ultimo anno abbiamo alzato tre trofei, tutti frutto di un grande e lungo lavoro. Ognuna di queste partite rimarrà speciale per me, dalla vittoria di Crotone della scorsa stagione al successo in Supercoppa, fino alla più recente. Quest’anno abbiamo provato emozioni molto forti, dopo lo ... Leggi su seriea24 (Di sabato 21 maggio 2022) Samir, portiere dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il Matchday Programme, in vista della gara contro la Sampdoria. Di seguito le dichiarazioni del capitano nerazzurro. “La vittoria contro l’Empoli nel 2019? Sul podio dei miei ricordi più belli metterei il mio arrivo in nerazzurro e certe vittorie speciali, come questa. Una partita lunga e combattuta. “Nell’ultimo annotre, tutti frutto di un grande e lungo lavoro. Ognuna di queste partite rimarrà speciale per me, dalla vittoria di Crotone della scorsa stagione al successo in Supercoppa, fino alla più recente.lo ...

