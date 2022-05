Guerra Ucraina, Zelensky: “Tavolo con Mosca possibile, rispettata vita dei soldati a Mariupol. Alcune cose sono ottenibili solo col negoziato” (Di sabato 21 maggio 2022) La Guerra è tutt’altro che finita. Anzi: “Sarà sanguinosa, si combatterà, ma si concluderà definitivamente con la diplomazia”. E la diplomazia ora è possibile, assicura Volodymyr Zelensky. A cinque giorni dalla “sola scelta delle armi” evocata dalla sua vicepremier Iryna Vereshchuk, il presidente dell’Ucraina sembra aprire alla via del dialogo. Sempre che dall’altra parte Vladimir Putin risponda affermativamente. E in questo senso la presa di Mariupol e la cattura dei combattenti di Azov, spendibili come simbolo della “denazificazione” del Paese usata come alibi per l’invasione, possono rappresentare una svolta. E proprio la salvezza dei combattenti che hanno resistito dentro l’acciaieria Azovstal è uno degli snodi anche per Zelensky: “I negoziati con la Russia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 21 maggio 2022) Laè tutt’altro che finita. Anzi: “Sarà sanguinosa, si combatterà, ma si concluderà definitivamente con la diplomazia”. E la diplomazia ora è, assicura Volodymyr. A cinque giorni dalla “sola scelta delle armi” evocata dalla sua vicepremier Iryna Vereshchuk, il presidente dell’sembra aprire alla via del dialogo. Sempre che dall’altra parte Vladimir Putin risponda affermativamente. E in questo senso la presa die la cattura dei combattenti di Azov, spendibili come simbolo della “denazificazione” del Paese usata come alibi per l’invasione, posrappresentare una svolta. E proprio la salvezza dei combattenti che hanno resistito dentro l’acciaieria Azovstal è uno degli snodi anche per: “I negoziati con la Russia ...

