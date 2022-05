Guerra Russia-Ucraina, l’Azovstal è nelle mani di Mosca. Kiev identifica uno dei comandanti della strage di Bucha (Di sabato 21 maggio 2022) Moody's taglia il rating del debito ucraino: outlook negativo. Mosca: «Comandante Azov portato via in un veicolo blindato». Khodorkovsky e Kasparov nella lista degli «agenti stranieri» nemici del Cremlino Leggi su lastampa (Di sabato 21 maggio 2022) Moody's taglia il rating del debito ucraino: outlook negativo.: «Comandante Azov portato via in un veicolo blindato». Khodorkovsky e Kasparov nella lista degli «agenti stranieri» nemici del Cremlino

Advertising

GiovaQuez : Applebaum: 'L'unico modo per mettere fine al conflitto e portare la pace in Europa è far capire alla Russia che con… - _Nico_Piro_ : Kyev quindi aderisce alla linea del Regno Unito (liberazione totale del territorio) e di conseguenza - deduciamo -… - DavidPuente : 'Se la Russia smette di attaccare non c'è più la guerra, se l'Ucraina smette di difendersi non c'è più l'Ucraina. D… - _marlene1265 : RT @EmilianaCarifi: #Draghi continua a fottersene della volontà popolare e del Parlamento, nessuna discussione, altro voto di fiducia sull’… - Freedom58989217 : RT @lanf64: Grazie a una rete di attivisti russi – contrari alla guerra – circa 20mila ucraini hanno raggiunto l’#Estonia dalla #Russia dal… -