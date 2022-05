Guerra Russia-Ucraina, l’Azovstal è nelle mani dei russi (Di sabato 21 maggio 2022) Dopo settimane di battaglie l’acciaieria Azovstal di Mariupol è caduta completamente nelle mani dei russi: ieri sera sono stati portati fuori gli ultimi 521 soldati asserragliati dentro. Il ministro della Difesa russo Shoigu ha annunciato il completamento dell’operazione nelle acciaierie di Mariupol: «Oggi si è arreso l’ultimo gruppo di 521 militanti». E all’alba dell’86° giorno di Guerra il Cremlino ha inserito nel registro delle persone «sgradite» anche l’imprenditore oppositore del presidente Vladimir Putin, Mikhail Khodorkovsky, e il campione mondiale di scacchi Garry Kasparov: i «due uomini erano impegnati in attività politiche finanziate dall’Ucraina e dagli Stati Uniti», ha precisato il ministero russo. Dopo oltre due mesi d’assedio e bombardamenti arrivati dal cielo, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 21 maggio 2022) Dopo settimane di battaglie l’acciaieria Azovstal di Mariupol è caduta completamentedei: ieri sera sono stati portati fuori gli ultimi 521 soldati asserragliati dentro. Il ministro della Difesa russo Shoigu ha annunciato il completamento dell’operazioneacciaierie di Mariupol: «Oggi si è arreso l’ultimo gruppo di 521 militanti». E all’alba dell’86° giorno diil Cremlino ha inserito nel registro delle persone «sgradite» anche l’imprenditore oppositore del presidente Vladimir Putin, Mikhail Khodorkovsky, e il campione mondiale di scacchi Garry Kasparov: i «due uomini erano impegnati in attività politiche finanziate dall’e dagli Stati Uniti», ha precisato il ministero russo. Dopo oltre due mesi d’assedio e bombardamenti arrivati dal cielo, ...

