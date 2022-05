Guerra Russia-Ucraina | Kiev | Severodonetsk sotto attacco | è la nuova Mariupol Parigi gela gli ucraini | “Per l’ingresso nell’Ue ci vorranno 15-20 anni”

(Di sabato 21 maggio 2022) Mosca ritratta sullo scambio di prigionieri con Medvedchuk. I russi continuano a bombardare Sumy e Chernihiv. Helsinki: possibili garanzie su Pkk per sbloccare il no turco alla Nato. Ail presidente polacco Duda. Lukashenko va da Putin

DavidPuente : 'Se la Russia smette di attaccare non c'è più la guerra, se l'Ucraina smette di difendersi non c'è più l'Ucraina. D… - stanzaselvaggia : E mentre si dichiara guerra alla Russia a colpi di sanzioni farlocche si mandano i carabinieri a casa dei ragazzi d… - _arianna : La scrittrice premio Nobel Svetlana Aleksievic: “La Russia sta facendo quello che i nazisti facevano sul suo territ… - ManginiE : RT @alcardone37: La scrittrice premio Nobel Svetlana Aleksievic: “La Russia sta facendo quello che i nazisti facevano sul suo territorio” b… - PowerFlower93 : @jacopo_iacoboni La libertà è schiavitù, la guerra è pace, l'ignoranza è forza. Potrebbe essere il motto di 'Russia Unita' ?? -

Il presidente ucraino torna a chiedere armi all'Occidente mentre il Parlamento di Kiev proroga per altri tre mesi la legge marziale e definisce la'Stato terrorista'...aveva portato loro non pochi vantaggi nei quasi 80 anni passati dalla secondamondiale. D'altronde la goffa e ridicola marcia indietro che stanno facendo non può certo convincere laad ...Gli hacker scendono sul campo di battaglia e bloccano i siti istituzionali del nemico, ma è guerra cybernetica parallela anche tra Anonymous-Killnet ...“Per la guerra in Ucraina una soluzione militare non è più possibile”. Ad affermarlo senza timore di essere smentito è l’ex comandante dell’organizzazione paramilitare russa Gruppo Wagner, Marat ...